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Учения по безопасности пройдут во всех школах и колледжах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-po-bezopasnosti-projdut-vo-vseh-shkolah-i-kolledzhah-krasnodarskogo-kraya
Учения по безопасности пройдут во всех школах и колледжах Краснодарского края
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Всероссийские учения проведут на Кубани 29–30 августа. Сотрудники образовательных учреждений вместе с представителями охраны отработают действия при чрезвычайных ситуациях.

Учения пройдут в школах, колледжах и техникумах Кубани без участия школьников и студентов. Тренировки перед началом учебного года организовали Минпросвещения, МЧС России, МВД и Росгвардия.

«С наступлением учебного года одна из ключевых задач — обеспечить безопасность учащихся. Для этого педагоги должны владеть алгоритмом поведения в той или иной экстренной ситуации. Планируем, что во всероссийских учениях по безопасности примет участие большинство кубанских педагогов», — сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В учреждениях среднего и общего образования пройдет проверка систем оповещения. Также там отработают взаимодействие с антитеррористическими комиссиями и оперативными службами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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