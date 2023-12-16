Участок улицы Уральской в Краснодаре временно вновь сделают проезжим

На участке дороги от Стасова до Лизы Чайкиной ведется реконструкция канализационного коллектора. Из-за этого одну из полос перекрыли.

Однако с 20 декабря по 17 января работы временно приостановят, дорожное полотно восстановят и откроют движение для автомобилей.

«Было принято решение временно приостановить работы на участке, чтобы в особо активное предновогоднее время, в праздничные дни и следующую за ними неделю жители и гости города могли более комфортно передвигаться по этому району», — уточнил директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Затем работы по реконструкции коллектора возобновят. В 2024 году планируется заменить более 1200 метров трубопровода на участке от Лизы Чайкиной до дома № 130 по Уральской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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