Участников СВО и их семьи приглашают на ярмарку трудоустройства в Краснодаре

Всероссийская ярмарка трудоустройства в краевой столице пройдет 12 апреля.

Все желающие смогут пройти профессиональное тестирование, собеседования и индивидуальные консультации с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

«Выбери будущее сегодня» — Красная, 44 в Музыкальном театре «Премьера»;

«Работа России — для каждой семьи» — 1-я Заречная, 17;

«Работа России — от возможности к действию» — Петра Метальникова, 42;

«Работа России — защитникам Отечества» — Атарбекова, 1/1.

Принять участие в ярмарке трудоустройства приглашают участников специальной военной операции и их семьи, студентов и выпускников школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Узнать более подробную информацию о ярмарке вакансий 12 апреля можно по ссылке.

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