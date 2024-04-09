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Участников СВО и их семьи приглашают на ярмарку трудоустройства в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchastnikov-svo-i-ih-semi-priglashayut-na-yarmarku-trudoustrojstva-v-krasnodare
Участников СВО и их семьи приглашают на ярмарку трудоустройства в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всероссийская ярмарка трудоустройства в краевой столице пройдет 12 апреля.

Все желающие смогут пройти профессиональное тестирование, собеседования и индивидуальные консультации с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • «Выбери будущее сегодня» — Красная, 44 в Музыкальном театре «Премьера»;
  • «Работа России — для каждой семьи» — 1-я Заречная, 17;
  • «Работа России — от возможности к действию» — Петра Метальникова, 42;
  • «Работа России — защитникам Отечества» — Атарбекова, 1/1.

Принять участие в ярмарке трудоустройства приглашают участников специальной военной операции и их семьи, студентов и выпускников школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Узнать более подробную информацию о ярмарке вакансий 12 апреля можно по ссылке.

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