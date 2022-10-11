Участники специальной военной операции проходят реабилитацию в Сочи
Общество
11.10.2022 14:41
Специалисты социального штаба, созданного по инициативе главы города-курорта Алексея Копайгородского, предложили прапорщику Олегу Таранову пройти восстановительный курс в санатории.
«Я до сих пор в шоке. Просто не знаю, что сказать. Мне назначили капельницы и процедуры в водолечебнице. Врачи очень внимательно относятся», — сказал участник СВО Олег Таранов.
За плечами военного — восемь лет службы в спецназе. В мае 2022 года во время боевых действий он получил пулевое ранение. Перед отправкой в Сочи медицинскую помощь мужчине оказали в Севастополе и Краснодаре. Сейчас идет курс окончательного восстановления, и после него доброволец планирует вновь вернуться в ряды ВС РФ.
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