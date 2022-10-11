Участники специальной военной операции проходят реабилитацию в Сочи

Видео канала «Кубань 24»

Специалисты социального штаба, созданного по инициативе главы города-курорта Алексея Копайгородского, предложили прапорщику Олегу Таранову пройти восстановительный курс в санатории.

«Я до сих пор в шоке. Просто не знаю, что сказать. Мне назначили капельницы и процедуры в водолечебнице. Врачи очень внимательно относятся», — сказал участник СВО Олег Таранов.

За плечами военного — восемь лет службы в спецназе. В мае 2022 года во время боевых действий он получил пулевое ранение. Перед отправкой в Сочи медицинскую помощь мужчине оказали в Севастополе и Краснодаре. Сейчас идет курс окончательного восстановления, и после него доброволец планирует вновь вернуться в ряды ВС РФ.