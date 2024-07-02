Участник шахматного турнира в Краснодарском крае умер от остановки сердца

О смерти шахматиста из Калужской области Сергея Галустяна стало известно 1 июля.

В последние дни он принимал участие в открытом чемпионате Темрюкского района по шахматам в рамках фестиваля «Голубицкая 2024».

Известно, что Сергей Галустян умер от остановки сердца. Ему было 65 лет, сообщает Калужская областная федерация шахмат.

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