Участки двух дорог отремонтируют в Краснодаре в поселке Российском

К ремонту планируется участок улицы Заводовского от Тенистой до Тверской, а также улицы Тверской от Заводовского до 2-й Тверской общей протяженностью 530 м.

Об этом сообщил вице-мэр Владимир Архипов во время проверки хода строительства соцобъектов на улице Тверской. Он поручил запроектировать и построить к 1 сентября тротуар по улицам Заводовского и Тверской и отремонтировать этот участок дороги.

«Школу и детский сад планируем открыть к 1 сентября. Строительство объектов идет по графику — это радует. Но обязательно надо учитывать благоустройство прилегающих дорог. Отличный пример — подъездные дороги к школе по Байбакова», — сказал Архипов.

Школу на 1,5 тыс. мест на Тверской, 10 возводят по нацпроекту «Образование». Она будет трехэтажной и состоять из четырех блоков. В проекте большой актовый зал на 804 места и малый актовый зал на 200 мест, столовая на 750 мест, большой и малые спортивные залы.

Двухэтажный детский сад на 100 мест на Тверской, 8 строят по нацпроекту «Демография». В нем разместят 6 групп для детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.