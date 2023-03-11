Участки двух дорог отремонтируют в Краснодаре в поселке Российском
К ремонту планируется участок улицы Заводовского от Тенистой до Тверской, а также улицы Тверской от Заводовского до 2-й Тверской общей протяженностью 530 м.
Об этом сообщил вице-мэр Владимир Архипов во время проверки хода строительства соцобъектов на улице Тверской. Он поручил запроектировать и построить к 1 сентября тротуар по улицам Заводовского и Тверской и отремонтировать этот участок дороги.
«Школу и детский сад планируем открыть к 1 сентября. Строительство объектов идет по графику — это радует. Но обязательно надо учитывать благоустройство прилегающих дорог. Отличный пример — подъездные дороги к школе по Байбакова», — сказал Архипов.
Школу на 1,5 тыс. мест на Тверской, 10 возводят по нацпроекту «Образование». Она будет трехэтажной и состоять из четырех блоков. В проекте большой актовый зал на 804 места и малый актовый зал на 200 мест, столовая на 750 мест, большой и малые спортивные залы.
Двухэтажный детский сад на 100 мест на Тверской, 8 строят по нацпроекту «Демография». В нем разместят 6 групп для детей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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