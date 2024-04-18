Участие в СВО принимают более 7,5 тыс. кубанских казаков

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов принял участие в заседании войсковых атаманов.

Участники мероприятия обсудили расширение участия российских казаков в специальной военной операции, а также реализацию гуманитарных миссий в новых регионах РФ. Также атамана поговорили о системе казачьего образования и военно-полевых сборах.

«В СВО принимают участие свыше 7,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Более 1,5 лет в регионе работает первый в России казачий специальный учебный центр «Кубань», где добровольцев готовят перед отправкой на фронт», — сказал Власов.

Атаман ККВ добавил, что кубанские казаки с самого начала спецоперации на постоянной основе собирают и доставляют военным и мирным жителям гуманитарную помощь. На передовую отвезли уже около 4 тыс. т. грузов.

С мая по ноябрь в военно-полевых сборах примут участие свыше 10 тыс. кубанских казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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