Участие в Чамлыкских поминовениях приняли более 700 кубанских казаков

Поминовения, посвященные памяти погибших в годы Гражданской войны казаков, прошли в Лабинском районе.

«Более 100 лет прошло со времени трагических событий Гражданской войны. Сегодня мы чтим память, казаков, членов их семей, представителей духовенства, мирных жителей, которые были убиты без суда и следствия в этих местах. В память о тех событиях был установлен Поклонный крест — символ примирения вражеских сторон в нашей единой духовной вере», — отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Панихиду по погибшим казакам отслужил епископ Армавирский и Лабинский Василий. В конце мероприятия казаки возложили цветы и венки к Поклонному кресту. В поминовениях приняли участие более 700 казаков из шести районов.

Казаки нескольких станиц Лабинского района накануне праздника святой Троицы в 1918 году организовались, чтобы освободить станицу Лабинскую и другие населенные пункты от большевиков. Казаки не справились с красноармейцами, численность гарнизона которых превышала 7 тыс. В результате боев погибли более 900 казаков, а также сотник мирных жителей станиц Засовской, Владимирской, Вознесенской и Упорной.

По инициативе казаков и духовенства в 2009 году у станицы Чамлыкской установили Поклонный крест — там ежегодно проходят поминовения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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