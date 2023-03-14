У Ушаковки появилась новая ассоциированная с вузом школа в Краснодаре

Большая делегация Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова 13 марта побывала в средней школе №17 города Краснодара. Теперь вуз и учебное заведение объединяют не только дружеские отношения, но и перспектива сотрудничества.

В том, что сотрудничество действительно будет большим и перспективным никто не сомневается, настолько удачной была первая встреча. Произошла она не случайно, школа давно сотрудничает с Русским географическим обществом. Именно по его инициативе улица, на которой расположено учебное заведение, получила имя прославленного мореплавателя адмирала Крузенштерна. С идеей присвоить это имя и самой школе выступили уже педагоги. А дальше, решили знакомить ребят с морскими традициями страны, поэтому и обратились в единственный морской вуз на Юге России.

На встречу с представительной делегацией Ушаковки, в составе которой было руководство вуза, деканы факультетов, курсанты, университетская шоу-группа «Терра», пришли не только школьники, были и депутаты Законодательного собрания края, помощник депутата Государственной думы, представители общественной организации «Боевое братство».

В настоящий момент, в школе обучается почти 4,5 тыс. мальчишек и девчонок, в сентябре эта цифра увеличится до 6 тыс., многим скоро выбирать профессию. Как раз о морских специальностях им подробно рассказали ушаковцы. Хозяев, причем не только маленьких, но и взрослых, особенно впечатлила презентация будущего судоводителя Валерия Бутенко, который, ни много, ни мало, в своем выступлении сравнил себя с Иваном Федоровичем Крузенштерном.

Валерий Бутенко, четверокурсник ФЭВТиСВ ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова:

«Думаю, меня слушали с интересом, потому что речь шла о моей плавательной практике, в ходе которой получилось совершить самое настоящее кругосветное путешествие. Школьники не верили, думали рассказываю сказки, ведь я не многим старше их, а уже такое большое плавание. После встречи ребята интересовались, а правда ли, такое вообще возможно, трудно ли мне было работать в море.

Я их хорошо понимаю, сам когда-то стоял перед выбором профессии, очень рад, что правильно определился, поэтому постарался помочь и школьникам».

По мнению Сергея Панченко, проректора по молодежной политике ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, в этом и есть основная ценность и таких встреч, и того, что школа №17 теперь ассоциированная школа Ушаковки. Уже наметили план предстоящей работы. Ребята будут участвовать и в олимпиадах, которые организовывает вуз, в научно-практических конференциях, побывают на ближайшем Дне открытых дверей, где им пообещали устроить персональную экскурсию. Так что, дружба завязалась и интерес огромный. Мало того, что после завершения концерта, устроенного «Террой», к представителям вуза обращались не только школьники, но и их родители, просили рассказать подробнее об университете, так еще и учителя соседних учебных заведений, побывав на встрече, попытались сразу договориться о проведении подобных «погружений» в профессию и морские традиции в своих школах.

Напомним, что средняя общеобразовательная школа №17 города Краснодара, стала тринадцатой по счету ассоциированной школой Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. Подобные школы есть не только на Кубани, но и в Крыму. Еще 3 в настоящий момент являются кандидатами на включение в ассоциированные члены. Стать таковым может любое среднее учебное заведение, главное заявить о том, что школа решила развиваться в техническом плане, ведь в университете всегда готовы подключиться и помочь реализовать эти планы.