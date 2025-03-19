У спасенных из сафари-парка в Сочи дикобразов вновь появились малыши

Кадрами с колючим семейством поделились в соцсетях Сочинского географического общества.

У дикобразов Фроси и Гриши, спасенных из сафари-парка, появились два малыша. Детеныши уже с интересом познают мир.

По словам автора видео, родители заняты привычным делом — Гриша охраняет потомство, а Фрося «уплетает» яблоки, тыкву и печенье.

«У взрослых грызунов, кстати, 20 зубов и две пары передних резцов. Так что перемолоть любую растительную пищу для них не проблема», — написали в Telegram-канале Сочинского географического общества.

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