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У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-semi-byvshego-igroka-fk-kuban-andreya-eshhenko-arestovali-kvartiru-v-krasnodare
У семьи бывшего игрока ФК «Кубань» Андрея Ещенко арестовали квартиру в Краснодаре
Фото vk.com/fans_fckuban

Об этом футболист рассказал в интервью и признался, что никогда не думал, что может попасть в такую ситуацию.

По данным СМИ, бывший муж жены Ещенко попал на скамью подсудимых за финансовые махинации. После суда у его родственников стали конфисковывать имущество. По арест попала и квартира, которую купил на свои деньги футболист.

«Никогда не думал, что могу попасть в такую ситуацию… Купил жене и ребенку квартиру в Краснодаре. И сейчас я узнал, что квартира под арестом! Официальных уведомлений не было, произошла какая‑то чудовищная бюрократическая ошибка», — рассказал Ещенко.

Он отметил, что все чеки и документы на покупку квартиры есть, сообщает «Матч ТВ».

Андрей Ещенко выступал на «Кубань» в 2014 году, перейдя на правах аренды из «Анжи».

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