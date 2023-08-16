У кубанского 20% голосов: День малинового варенья отметили 16 августа в России

Этот необычный праздник в нашей стране начали отмечать с 2016 года.

В древние времена на Руси в середине августа отмечали День почитания малины — Малинник. Тогда славили не столько малиновое варенье, сколько саму ягоду, как один из символов плодородия.

Россия находится на первом месте в мире по производству малины. Так, в 2022 году собрали 143 тыс. т ягоды, что составляет 21% мирового производства.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха провел опрос и выяснил, где лучшее малиновое варенье. Первое место заняла Республика Крым, за ее варенье проголосовали 32% опрошенных. С начала года здесь собрали 14 т малины. На второй строчке Ростовская область — 30%. Третье место завоевала Карелия, ее выбрал 21% проголосовавших.

Краснодарский край занял четвертое место, за него проголосовали 20% опрошенных. Здесь сбор урожая этой ягоды уже давно начался. Аграрии Кубани планируют собрать 1, 5 тыс. т малины, сообщает пресс-служба сервиса «Твил.ру».

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