У фонда «Защитники Отечества» появился собственный гимн

С начала работы фонда «Защитники Отечества» 1 июня исполнился год. В России это было отмечено рядом торжественных мероприятий.

Старт празднованию по всей стране дал Кузбасс, где в Кемерове у мемориала Воину-Освободителю состоялась главная церемония. Руководитель фонда Анна Цивилева вместе с руководством региона, почетными гостями, социальными координаторами из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню. Она отметила уникальность фонда и ведущейся им работы.

«Фонд «Защитники Отечества» — уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность — помогать тем, кто встал на защиту Родины», — отметила Анна Цивилева.

Во время мероприятия хор Сретенского монастыря и хор «Звезда» Кемеровского президентского училища исполнили новый гимн фонда «Защитники Отечества». По словам Анны Цивилевой над текстом гимна фонда работал композитор Максим Фадеев, а также участники СВО.

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