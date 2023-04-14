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У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-detenyshej-krasnoknizhnoj-stepnoj-lisy-otkrylis-glazki-na-ferme-rgo-v-sochi
У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
Фото t.me/sochigeograf

Детеныши степных лис корсаков родились в конце марта на ферме Русского географического общества в Сочи.

Свежее видео из «лисьих яслей» сотрудники Сочинского отделения РГО опубликовали в соцсетях 14 апреля. Лисята уже открыли глазки и активно познают окружающий мир. Все восемь детенышей очень крупные и активные.

Мать кормит лисят молоком, а отец находится по соседству и готов прийти на помощь, если потребуется, сообщает пресс-служба Сочинского отделения РГО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», степная лисица или корсак находится на грани исчезновения из-за своего красивого меха. Пополнение в семействе степных лис на ферме РГО в Сочи случилось 24 марта.

 

 

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