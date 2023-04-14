У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
Общество
14.04.2023 11:49
Детеныши степных лис корсаков родились в конце марта на ферме Русского географического общества в Сочи.
Свежее видео из «лисьих яслей» сотрудники Сочинского отделения РГО опубликовали в соцсетях 14 апреля. Лисята уже открыли глазки и активно познают окружающий мир. Все восемь детенышей очень крупные и активные.
Мать кормит лисят молоком, а отец находится по соседству и готов прийти на помощь, если потребуется, сообщает пресс-служба Сочинского отделения РГО.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», степная лисица или корсак находится на грани исчезновения из-за своего красивого меха. Пополнение в семействе степных лис на ферме РГО в Сочи случилось 24 марта.
Популярные новости
- Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
- В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
- Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках