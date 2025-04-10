Турция впервые начала закупать выловленную в Новороссийске хамсу

В этом году хамсовая путина в Новороссийске официально закрылась 10 апреля, рыбаки закончили ее в районе Геленджика.

По словам председателя ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа Юрия Атанова, несмотря на все негативные прогнозы, в этом году сезон ловли рыбы закончился удачно.

В этом сезоне простой судов из-за штормовой погоды, поломок и смены экипажа остался в пределах нормы и составил менее 30 %. Объем выловленной рыбы остался на уровне прошлых лет. Большую часть хамсы рыбодобытчики заморозили и отправили в разные регионы России.

«Впервые в истории у нас стала покупать хамсу Турция. Несмотря на то, что в Турции ловят свою хамсу, наша — дешевле. В отличие от россиян, турки хамсу не едят соленой. Они ее маринуют для общепита и жарят. Жареная хамса – это турецкое национальное блюдо hamsi tava», — цитирует Юрия Атанова газета «Новороссийский рабочий».

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