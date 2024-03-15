Турнир по историческому фехтованию «Меч Черноморья» пройдет в Анапе

Турнир пройдет 30 марта на территории Анапского археологического музея-заповедника на улице Набережной, 4.

Соревнования пройдут в дисциплинах «щит-меч», «вольный выбор» и «командные бои» (реконструкция раннего Средневековья).

Турнир «Меч Черноморья» в этом году посвятят памяти реконструктора, участника СВО, кавалера Ордена Мужества Алексея Балашова. Подать заявку на участие в турнире можно в группе «Меч Черноморья» ВКонтакте, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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