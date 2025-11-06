Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Турналог принесет более 64 млн рублей в бюджет Краснодара в 2025 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/turnalog-prineset-bolee-64-mln-rublej-v-byudzhet-krasnodara-v-2025-godu
Турналог принесет более 64 млн рублей в бюджет Краснодара в 2025 году
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

За три квартала текущего года в бюджет краевой столицы поступило 58,6 млн рублей. 

Как сообщил директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков, власти ожидают, что туристический налог принесет в бюджет города 64,3 млн рублей. 

По итогам третьего квартала в Краснодаре работали 244 отеля и гостиницы, что позволило пополнить бюджет на 58,6 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: туристический налог принес Туапсинскому округу 58 млн рублей с начала года.

За шесть лет существования курортного сбора в Туапсинском округе собрали более 130 млн рублей, которые направили на благоустройство прибрежных территорий. 

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях