Турналог принесет более 64 млн рублей в бюджет Краснодара в 2025 году

За три квартала текущего года в бюджет краевой столицы поступило 58,6 млн рублей.

Как сообщил директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков, власти ожидают, что туристический налог принесет в бюджет города 64,3 млн рублей.

По итогам третьего квартала в Краснодаре работали 244 отеля и гостиницы, что позволило пополнить бюджет на 58,6 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».

За шесть лет существования курортного сбора в Туапсинском округе собрали более 130 млн рублей, которые направили на благоустройство прибрежных территорий.

