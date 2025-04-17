Туристы забронировали к лету почти половину мест на курортах Кубани

На летний курортный сезон в регионе на побережье Черного моря забронирована уже половина номерного фонда — этот показатель не ниже прошлого года.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, итоговый турпоток будет зависеть от ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

«Туристический поток в летний курортный сезон 2025 года сложно спрогнозировать, ситуация будет зависеть от ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Глубина бронирования достигает четырех месяцев. На летний период номерной фонд Черноморского побережья забронирован почти на 50%, Азовского — на 33,5%, что на уровне 2024 года», — отметили в министерстве.

Число туристов, которые выбирают для отдыха Кубань, продолжает расти. С начала текущего года регион принял более 2 млн туристов — это на 4% выше прошлогодних показателей. Еще около 900 тыс. человек посетили регион один днем.

Бронирование отелей в Сочи, Геленджике и Туапсе остаются на уровне прошлого года, заметно растет интерес отдыхающих к Ейску и Горячему Ключу, сообщает ТАСС.

Читайте также: туристы активно бронируют отдых в Анапе на два месяца вперед.