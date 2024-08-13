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Туристы из Курской области на 10% чаще стали бронировать жилье на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisty-iz-kurskoj-oblasti-na-10-chashhe-stali-bronirovat-zhile-na-kubani
Туристы из Курской области на 10% чаще стали бронировать жилье на Кубани
Фото пресс-службы администрации Анапы

Поток туристов в Краснодарский край из Курской, Белгородской и Брянской областей в связи с обстрелами ВСУ вырос на 10%.

Всего с 9 по 12 августа количество бронирований по сравнению с прошлой неделей в Крыму выросло на 25%, на Кубани — на 15%. Эксперты считают, что рост связан не только с наплывом жителей из регионов, в которых введен режим КТО.

«Сейчас высокий туристический сезон на курортах, поэтому туристы едут со всех регионов России, в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской области», — цитирует сообщение сервиса бронирования жилья «Твил.ру» «Ъ-Кубань».

Читайте также: больше всего перегружены пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика.

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