Туристу в Сочи дали 8 суток за демонстрацию нацистских татуировок
Происшествия
24.07.2024 12:38
Приезжего задержали полицейские на улице Пластунской в Центральном районе Сочи.
Нарушителем оказался 47-летний мужчина, который приехал на курорт.
Правоохранители узнали, что по гостевому дому на Пластунской мужчина ходил с оголенным торсом, демонстрируя изображение нацистской атрибутики.
Мужчину задержали и составили в его отношении административный протокол за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).
В результате нарушителю назначили восемь суток административного ареста, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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