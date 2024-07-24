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Туристу в Сочи дали 8 суток за демонстрацию нацистских татуировок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistu-v-sochi-dali-8-sutok-za-demonstratsiyu-natsistskih-tatuirovok
Туристу в Сочи дали 8 суток за демонстрацию нацистских татуировок
Фото t.me/police_sochi

Приезжего задержали полицейские на улице Пластунской в Центральном районе Сочи.

Нарушителем оказался 47-летний мужчина, который приехал на курорт.

Правоохранители узнали, что по гостевому дому на Пластунской мужчина ходил с оголенным торсом, демонстрируя изображение нацистской атрибутики.

Мужчину задержали и составили в его отношении административный протокол за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

В результате нарушителю назначили восемь суток административного ареста, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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