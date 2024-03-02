Туристов предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края

Лавиноопасность прогнозируют с 3 по 5 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 2 тыс. м. Объявлено штормовое предупреждение.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.

Жителям и гостям Кубани рекомендуют не выходить в горы, а находясь там, следить за изменением погоды. Также необходимо тщательно выбирать маршруты и избегать опасных склонов.

При возникновении ЧС следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее штормовое предупреждение о лавиноопасности продлили до 2 марта.