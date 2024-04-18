Туристка из Туапсе оказалась в жерле вулкана Руанг за день до его извержения

В Индонезии 16 апреля в провинции Северный Сулавеси на небольшом одноименном острове начал извергаться вулкан Руанг.

Во время самого мощного извержения вулкан выбросил столб пепла на высоту около 3 км. Местные власти повысили уровень опасности в районе вулкана до максимального четвертого по принятой в Индонезии классификации извержений и сразу же эвакуировали 838 человек из двух окрестных деревень.

За сутки до извержения вулкана в его кратере побывала туристка из Туапсе Ирина Макгэйхэн. В своих соцсетях женщина опубликовала фото и видео из кратера индонезийского вулкана.

«Вот пожалуйста я в кратере вулкана, ничего не видно и везде гейзеры бью горячие. Страшновато, а вдруг начнет извергаться! В первый раз я в кратере вулкана», — рассказала в видео туапсинская путешественница.

Туристка 18 апреля сообщила друзьям о том, что она уехала ровно за день до того, как закрыли местный аэропорт.

Ирина Макгэйхэн родилась и выросла в Туапсе, в свободное она время путешествует по экзотическим странам. Женщина поделилась, что в данный момент она застряла в аэропорту Джакаты из-за наводнения в Дубае, пишет газета «Туапсинские вести».

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