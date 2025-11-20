Туристический налог введут в Армавире в 2026 году

Туристический налог начнут собирать в Армавире с 1 января 2026 года. Он будет распространяться на собственников гостиниц, хостелов и иных объектов размещения, включенных в специализированный реестр.

Решение о введение туристического налога на территории города утвердили на очередном заседании Армавирской городской думы.

«Армавир становится все более привлекательным для путешественников. За последние годы заметно вырос поток туристов из других регионов и зарубежных стран. В ответ на растущий спрос владельцы коллективных средств размещения активно обновляют и совершенствуют свои объекты», — сообщили в пресс-службе администрации Армавира.

Предполагается, что нововведение принесет в бюджет города более 6,5 млн рублей в год.

