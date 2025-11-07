Туристический круизный поезд «На Юг» прибыл в Сочи

Новый железнодорожный круиз «На Юг» проходит по маршруту Москва — Таганрог — Сочи — Москва.

В рамках круиза есть две экскурсионные программы: «На Юг», где можно совмещать групповые экскурсии и самостоятельное знакомство с городами, и «На Юг. Гастрономия и горы». Обе программы предполагают пятидневную поездку на комфортабельном туристическом поезде и экскурсии.

Замглавы Сочи Сергей Сомко отметил, что туристический поезд — это путешествие за новыми впечатлениями.

«Сочи стал действительно яркой точкой на этом маршруте. Курорт встретил гостей премьерного туристического поезда концертом на перроне. Туристы посетили форелевое хозяйство «Адлер», застали уникальное сочетание сезонов на Курорте Красная Поляна, а также попробовали вина, произведенные в Краснодарском крае. Видим положительные отклики, надеемся, что наши гости снова вернутся на отдых в Сочи и уже подробнее изучат все достопримечательности», — сказал Сомко.

Организаторы круиза рассматривают возможность расширения экскурсионной программы и событийной составляющей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: туристический поезд из Минвод на родину Деда Мороза запустят через Краснодар.

Подпишись, здесь всегда интересно.