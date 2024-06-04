Турист погиб, выпав из окна отеля в Сочи

Трагедия произошла 3 июня на территории отеля Azimut в Красной Поляне.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что отдыхающий выпал из окна отеля и разбился насмерть. Прибывшие на место медики службы скорой помощи констатировали смерть мужчины.

Гибель туриста в Красной Поляне прокомментировали в правоохранительных органах. Для установления причины смерти мужчины назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

«По факту гибели мужчины проводится проверка проверка. Следователем СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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