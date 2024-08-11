Турист из Краснодарского края таинственно погиб на стройплощадке в Таиланде

В правоохранительных органах Королевства Таиланд сообщили, что 20-летний отдыхающий из кубанской станицы Степной загадочным образом погиб при падении с высоты.

О смерти российского туриста сообщает местное издание The Thaiger. Свидетели рассказали тайской полиции, что наш соотечественник намеревался посетить бассейн, который расположен на крыше жилого здания, а затем исчез. ЧП случилось в микрорайоне Chalong, который находится на восточном побережье острова Пхукет.

Об последних минутах жизни кубанца рассказал турист из Турции. По его словам, он видел Владислава Саенко стоявшим у воды в плавках, а чуть позже станичника обнаружили внизу — на строительной площадке с рядом с жилым комплексом со смертельными ранениями, которые бывают после падения с большой высоты.

Полиция Таиланда, которая ведет расследование трагедии, уже уведомили сотрудников российской дипмиссии о происшествии. Они должны оказать консульскую помощь родным и близким покойного и проконсультировать их об организации транспортировки в Россию тела погибшего соотечественника.

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