Турецкую крепость XVIII века Суджук Кале изучают археологи в Новороссийске

Специалисты начали комплексное исследование объекта культурного наследия федерального значения. Здесь во время Великой Отечественной войны проходили бои за Малую землю.

Цель раскопок — подготовить участок к дальнейшему сохранению мемориальных объектов на месте высадки морского десанта в 1943 году, отметил вице-губернатор региона Роман Лузинов.

«Специалисты предполагали, что в ходе боев крепость была сильно повреждена, однако находки превзошли прогнозы. Были обнаружены археологические объекты и предметы, которые помогут открыть новые страницы истории этой территории», — добавил Лузинов.

Крепость Суджук Кале построили в 1722 году на месте старого невольничьего рынка. За свою историю она несколько раз переходила из рук в руки, была разрушена и восстановлена.

Археологи обнаружили на территории крепости боеприпасы XVIII–XIX веков, керамику, металлические артефакты и курительные трубки с орнаментов и другие предметы. Особый интерес вызвали древние системы подогрева полов, по которым проходил теплый воздух из печей. После работ все артефакты пополнят государственные музейные фонды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

