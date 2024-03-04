Турчак: десятки миллионов людей каждый день приближают нашу Победу

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак принял участие в передаче спецтехники в зону СВО из Краснодарского края.

Крупную партию спецтехники отправили для нескольких подразделений группировки «Центр».

«Квадроциклы, «буханки», дроны, средства РЭБ и радиоразведки, эвакуационные тележки, экипировка — все это будет беречь наших ребят и помогать им выполнять задачи СВО, поставленные верховным главнокомандующим. Сегодня на службе не только бойцы и их командиры на передовой, но и те, кто работает в тылу. Десятки миллионов людей каждый день и словом, и делом приближают нашу Победу. И она обязательно будет, в этом ни у кого нет сомнений», — отметил Андрей Турчак.

Зампред также передал слова благодарности от командующего группировкой «Центр», генерал-полковника Андрея Мордвичева и командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского Кубанскому реготделению партии за помощь, которую они регулярно оказывают.

«Мы бываем в подразделениях и знаем, что им нужно. За последние месяцы передали «скорые», больше 200 квадроциклов. Комплектуем партии дронов-камикадзе. Заказали прицепы для спасения раненых. Часть техники сегодня передаем отрядам спецназа, штурмовикам. Наша задача — сохранение жизней солдат. Нам нужно идти вперед и побеждать — такую задачу ставит наш президент», – подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко.

Вице-губернатор Александр Топалов поблагодарил присутствующих за помощь, которую регулярно оказывают тысячам российских бойцов — участников СВО.

«В крае введены максимальные меры поддержки семей военнослужащих, волонтеры и сотрудники администраций муниципалитетов оказывают всю необходимую помощь, также предусмотрены дополнительные льготы на местах. Такая поддержка будет оказываться и в дальнейшем», — цитирует Александра Топалова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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