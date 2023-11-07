Туманы и сильный ветер ожидаются 8 ноября в Краснодарском крае

В ближайшие сутки в регионе сохранится теплая и сухая погода. По прогнозу синоптиков, 8 ноября на Кубани будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром у водоемов и в низинах ожидаются туманы. Ветер южный 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.

Днем температура воздуха поднимется до +16…21 °С, а ночью опустится до +4…9 °С. В горах днем +10…15 °С, ночью +4…-1 °С.

На Черноморском побережье днем потеплеет до +17…22 °С, ночью: +10…15 °С. Ветер южный 6-11 м/с порывами до 12-14 м/с.

В Краснодаре 8 ноября осадков не ожидается. Ночью похолодает до +6…8 °С, а днем потеплеет до +18…20 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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