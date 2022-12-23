Туман, гололед и сильный ветер ожидаются 24 декабря в Краснодарском крае
Общество
23.12.2022 18:28
По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается.
Существенные осадки не прогнозируются и днем. Местами возможны туман и гололед.
Ветер южной четверти 4 — 9 м/с. На участке Анапа-Геленджик местами ожидаются порывы до 12 — 14 м/с.
Ночью термометры покажут от – 3°С до +2°С. Днем воздух прогреется до 7 — 12°С. Местами на Азовском побережье будет от 3°С до 8°С. В горах ночью ожидается от – 4°С до +1°С, днем столбики термометров поднимутся до 3°С — 8°С. На Черноморском побережье ночью от 1°С до 6°С, днем от 8°С до 13°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.
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