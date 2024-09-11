Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу исполнилось 95 лет

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод отмечает свой день рождения. Там провели праздничный концерт, который приурочили и к юбилею, и ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В честь круглой даты на предприятии с помощью современных технологий — цифрового двойника — вспомнили историю завода.

Туапсинский НПЗ — одно из старейших предприятий отрасли в России. Первую продукцию здесь выпустили в 1929 году. Последние 25 лет завод входит в состав нефтяной компании «Роснефть», которая реализует здесь масштабную модернизацию.

В день рождения НПЗ более 130 отличившихся сотрудников отметили благодарностями и почетными грамотами.

«Для меня это был шок, но очень приятно. Вручили грамоту за упорный труд, за работу. Для завода это очень важная работа — избавить воду от нефтепродуктов и ни в коем случае не выбросить это за территорию завода», — делится оператор цеха очистных сооружений Сергей Устюгов.

Главная ценность предприятия во все времена — его профессиональные сотрудники. Например, Екатерина Золотарева — единственная женщина-обходчик в своем цеху.

«У нас нет разграничения по женскому и мужскому полу. У нас есть операторы, и все. Каждый знает свою работу, качественно выполняет ее», — рассказывает обходчик участка по обслуживанию технологических трубопроводов Екатерина Золотарева.

Для многих туапсинцев нефтегазовая отрасль стала делом всей жизни. Здесь сложились свои заводские династии, а значит, история туапсинского НПЗ продолжается.