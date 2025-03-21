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Цветы магнолии Кобус распустились после заморозок в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsvety-magnolii-kobus-raspustilis-posle-zamorozok-v-sochi
Цветы магнолии Кобус распустились после заморозок в Сочи
Цветы магнолии Кобус распустились после заморозок в Сочи

Несмотря на вернувшиеся в Краснодарский край, в том числе на побережье, холода, в Сочи продолжают цвести магнолии.

Так, в Комсомольском сквере города-курорта зацвел один из видов этого дерева — Кобус. Аромат его белых цветов одновременно напоминает ваниль и цитрусовые фрукты.

Период цветения магнолии Кобус — всего несколько недель. Жители и гости города еще могут успеть насладиться ароматом цветов вживую.

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