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ЦОН: ни один из четырех сигналов о нарушениях на выборах в Краснодарском крае не подтвердился

Общество
11.09.2022 19:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/tson-ni-odin-iz-chetyreh-signalov-o-narusheniyah-na-vyborah-v-krasnodarskom-krae-ne-podtverdilsya
Видео канала «Кубань 24»

Центр общественного наблюдения за выборами в дни голосования работает круглосуточно и для всех желающих.

В ЦОНе постоянно находятся члены мобильных групп наблюдателей. Их задача — в спорных и конфликтных ситуациях оперативно выезжать на участки.

«В самом сердце наблюдения за обстановкой на выборах по всему краю работа не останавливается ни на минуту. Именно сюда стекаются все сообщения о возможных нарушениях или спорных моментах. Ежедневно здесь обрабатывают около 30 сигналов. Кроме того, в ЦОНе работают медиаторы и юристы, их задача — консультировать наблюдателей, чтобы не допустить развитие конфликта», — сказала корреспондент Татьяна Алексеева.

«Второй год мы уже оказываем любую помощь, какая необходима на местах», — сказала руководитель центра медиации Елена Морозова.

Всего для комфортной работы здесь организовали 15 мест за мониторами. Все сообщения отображаются в режиме онлайн. Только за этот день специалисты ЦОН четыре раза выезжали на избирательные участки, откуда поступали сигналы о якобы нарушениях. К слову, ни один из них не подтвердился.

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