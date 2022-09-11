ЦОН: ни один из четырех сигналов о нарушениях на выборах в Краснодарском крае не подтвердился

Видео канала «Кубань 24»

Центр общественного наблюдения за выборами в дни голосования работает круглосуточно и для всех желающих.

В ЦОНе постоянно находятся члены мобильных групп наблюдателей. Их задача — в спорных и конфликтных ситуациях оперативно выезжать на участки.

«В самом сердце наблюдения за обстановкой на выборах по всему краю работа не останавливается ни на минуту. Именно сюда стекаются все сообщения о возможных нарушениях или спорных моментах. Ежедневно здесь обрабатывают около 30 сигналов. Кроме того, в ЦОНе работают медиаторы и юристы, их задача — консультировать наблюдателей, чтобы не допустить развитие конфликта», — сказала корреспондент Татьяна Алексеева.

«Второй год мы уже оказываем любую помощь, какая необходима на местах», — сказала руководитель центра медиации Елена Морозова.

Всего для комфортной работы здесь организовали 15 мест за мониторами. Все сообщения отображаются в режиме онлайн. Только за этот день специалисты ЦОН четыре раза выезжали на избирательные участки, откуда поступали сигналы о якобы нарушениях. К слову, ни один из них не подтвердился.