Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Гулявшие по горам Сочи цирковые слонихи уезжают работать и вернутся в 2025 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsirkovye-slonihi-uezzhayut-na-gastroli-i-vernutsya-v-sochi-v-2025-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Гулявшие по горам Сочи цирковые слонихи уезжают работать и вернутся в 2025 году
Фото t.me/elephantparkrussia

Сочинский парк слонов объявил об окончании сезона и закрытии до 2025 года. Цирковые слонихи в течение последних четырех лет проводили летние «каникулы» в предгорьях Сочи — в зеленой зоне недалеко от села Ахштырь, аула Большой Кичмай и села Калиновое озеро.

В этом году, в конце лета к двум слонихам Претти и Марго присоединилась третья — 10-летняя цирковая «актриса» Одри. Огромные млекопитающие отлично проводили время на лугах возле чайных плантаций, купались в водоеме и, конечно, много фотографировались с туристами.

«Благодарим наших подписчиков, которым мы этим летом присвоили название «Элефанты», благодарим наших посетителей за соблюдение необычных, но очень важных правил для нас и наших животных. Благодарим всех-всех причастных к спокойствию в нашем парке и умиротворению», — обратились к фанатам слоновьего отдыха организаторы Парка слонов.

Также руководство парка извинилось и перед теми, кого от созерцания слонов пришлось отстранить из-за нарушения установленных для общения с животными правил.

Читайте также: Десятилетняя Одри стала новым жителем парка слонов в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях