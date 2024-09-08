Гулявшие по горам Сочи цирковые слонихи уезжают работать и вернутся в 2025 году

Сочинский парк слонов объявил об окончании сезона и закрытии до 2025 года. Цирковые слонихи в течение последних четырех лет проводили летние «каникулы» в предгорьях Сочи — в зеленой зоне недалеко от села Ахштырь, аула Большой Кичмай и села Калиновое озеро.

В этом году, в конце лета к двум слонихам Претти и Марго присоединилась третья — 10-летняя цирковая «актриса» Одри. Огромные млекопитающие отлично проводили время на лугах возле чайных плантаций, купались в водоеме и, конечно, много фотографировались с туристами.

«Благодарим наших подписчиков, которым мы этим летом присвоили название «Элефанты», благодарим наших посетителей за соблюдение необычных, но очень важных правил для нас и наших животных. Благодарим всех-всех причастных к спокойствию в нашем парке и умиротворению», — обратились к фанатам слоновьего отдыха организаторы Парка слонов.

Также руководство парка извинилось и перед теми, кого от созерцания слонов пришлось отстранить из-за нарушения установленных для общения с животными правил.

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