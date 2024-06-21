Цикл мероприятий в честь героев Первой мировой войны проведут на Кубани

В июле 2024 года будет ровно 110 лет с начала Первой мировой войны. Тогда на фронт отправились порядка 100 тыс. кубанских казаков.

Замглавы региона Александр Власов провел заседание оргкомитета Кубанского казачьего войска по подготовке мероприятий, посвященных доблести казаков и горских народов Северного Кавказа в годы Первой мировой войны. Он отметил важность работы по сохранению исторической памяти.

«Мы должны помнить, что живем рядом с потомками тех героев, многие из которых сегодня выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. На территории региона проведем цикл мероприятий, посвященных героям Первой мировой войны», — сообщил Власов.

К этой работе также планируют активно привлекать кубанскую молодежь.

«Сегодня на территории Кубани, Адыгеи, Северного Кавказа живут в мире и дружбе представители разных национальностей. Они крепят основы содружества, заложенные нашими предками в годы Первой мировой войны», — подчеркнул замглавы региона.

Александр Власов заявил, что казаки и горцы сыграли важную роль в защите интересов России в годы Первой мировой войны.

В стране День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, отмечается 1 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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