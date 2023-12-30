Цены вырастут на пригородных поездах в Краснодарском крае и Адыгее с 1 января

С 1 января 2024 года на территории Краснодарского края установят тариф в размере 33 рубля за каждую зону.

Тарифы в пригородном железнодорожном сообщении изменятся в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края.

На участке Туапсе — Адлер стоимость проезда составит 48 рублей за каждую зону.

На участках Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор стоимость проезда составит 54 рубля за каждую зону.

На территории Республики Адыгея стоимость проезда составит 25 рублей за каждую зону.

Для детей до 7 лет проезд бесплатный, сообщает «Кубань Экспресс-Пригород».

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