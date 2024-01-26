Цены на отдых в отелях Кубани этой зимой выросли до 70%

В отелях Краснодарского края с начала года цены на некоторые позиции выросли до 70%, отметил председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС Дмитрий Богданов в ходе первой онлайн-конференции АМОС.

По его словам, прайсы по сравнению с прошлым годом по одним позициям выросли на 5%, по многим — на 15–20%.

«А на некоторые позиции рост составил 70%. Отмечу, что сегодня компетенции, квалификации сотрудников, которые готовят для гендиректоров проекты ценовой политики на будущие периоды в наших отелях, оставляют желать лучшего», — цитирует Дмитрия Богданова «РБК Краснодар».

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