Цены на бронирования на новогодние праздники начали называть отели в Сочи

Новогодние праздники приближаются, и многие отели начинают публиковать специальные цены на проживание и банкеты, а также праздничную программу.

Например, гостиница «Жемчужина» предлагает гостям несколько пакетов — проживание от 2 дней и 1 ночи до 7 дней и 6 ночей. Номера можно выбрать различных категорий. Пакет из 7 дней и 6 ночей обойдется в цену от 76,2 тыс. до 118,2 тыс. рублей. В него включены завтрак «шведский стол», а также новогодний банкет 31 декабря с праздничной программой и «опохмел бранч» 1 января.

В отеле Bridge Resort стоимость размещения на двоих в период с 30 декабря по 6 января — от 107 тыс. рублей. Новогодний банкет оплачивается отдельно для проживающих в номерах «Стандарт» — цены варьируются от 15 до 21 тыс. рублей в зависимости от зала. Для остальных категорий банкет в стоимость включен.

В санатории «Черноморье» бронировать номера можно только на период от 10 ночей. В новогоднюю ночь с 19:30 до 21:30 пройдет праздничный ужин с участием Деда Мороза и живой музыкой. Минимальная стоимость при бронировании 10 ночей на двоих — 208 тыс. рублей.

В «Сочи Парк Отеле» отметить Новый год можно бюджетнее — период с 30 декабря по 6 января для двоих обойдется минимум в 54,4 тыс. рублей. Однако новогоднюю ночь в одном из ресторанов можно будет провести только за дополнительную плату — от 9,5 тыс. рублей, пишет «ТурДом».

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