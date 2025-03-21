Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Решение о сохранении ключевой ставки в 21% годовых 21 марта принял совет директоров ЦБ РФ.

В Центробанке России отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

По данным регулятора, рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой.

В ЦБ РФ отметили, что для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике.

«Мы продолжим анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, рассмотрим вопрос о повышении ключевой ставки», — говорится в сообщении Банка России в Telegram.

По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в этом году и вернется к 4% в 2026 году.

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