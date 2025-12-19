Центробанк понизил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку до 16% годовых.

В Центробанке отметили, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились.

«В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — сообщает пресс-служба Центробанка.

По прогнозу специалистов Банка России, годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году, а устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года.

Снижение ключевой ставки в прямом эфире в ходе подведения итогов года прокомментировал Владимир Путин.

«Центральный банк не просто справляется со своими задачи, но и действует ответственно. По закону ЦБ работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны», — подчеркнул президент.

Одна из проблем на сегодня — это снижение инвестиционной активности, добавил Путин.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до текущего понижения на 0,5% ключевая ставка составляла 16,5%.

