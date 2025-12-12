Logo
Центр занятости Новороссийска получил федеральную награду

Центр занятости Новороссийска получил федеральную награду
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Новороссийский центр занятости удостоился награды на Всероссийском кадровом форуме, который прошел в Москве.

Награду получила руководитель отделения Юлия Кулакова за проект в номинации «Лучший проект кадрового центра «Работы России» в категории поддержки работодателей.

В центре занятости Новороссийска работодателям предоставляют удобный информационный навигатор. Это сайт, на котором сложная информация представлена в бизнес-формате: кейсы, инфографика, вебинары и чек-листы.

«Наши специалисты самостоятельно информируют работодателей об изменениях на рынке труда и в сфере трудового законодательства», — сообщила Юлия Кулакова.

Создатели проекта уверены, что такой подход поможет снизить риски нарушения трудового законодательства предпринимателями и увеличит использование мер государственной поддержки.

Читайте также: в Крыловском районе центр занятости населения трансформируется в кадровый центр.

