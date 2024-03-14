Центр амбулаторно-онкологической помощи открыли в Туапсинском районе

Центр амбулаторно-онкологической помощи открыли на базе Туапсинской центральной районной больницы № 1 по нацпроекту «Здравоохранение» в рамках госпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Центр работает, в том числе как дневной стационар на пять койко-мест. Там пациенты со следующей недели смогут проходить химиотерапию. Прием врача-онколога и другая амбулаторная медицинская помощь уже доступны.

В Центре амбулаторно-онкологической помощи будут вести прием колопроктолог, гастроэнтеролог. Также откроются кабинеты УЗИ-диагностики и процедурная для подготовки и введения химиотерапевтических препаратов.

По словам главврача ТЦРБ №1 Игоря Смирнова, больница оснащена всем необходимым для ранней диагностики онкозаболеваний.

«Есть лучевая и функциональная диагностика, эндоскопическое отделение, где работают высокопрофессиональные специалисты, компьютерный томограф с высокоразрешающей способностью на 128 срезов в секунду и другое рентгенологическое оборудование. В помощь медикам и клинико-диагностическая лаборатория, обеспечивающая исследования онкомаркеров и всех необходимых показателей. Мы становимся высокотехнологичной больницей. И все это благодаря политике нашего государства и поддержке со стороны министерства здравоохранения Краснодарского края», — сказал Смирнов.

Кроме того, больница обеспечивается новыми высококвалифицированными кадрами. Возглавил центр опытный врач-онколог из Республиканского клинического онкологического диспансера Чебоксар.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко отметил, что открытие Центра амбулаторно-онкологической помощи — важное событие для муниципалитета.

«На учете в лечебных учреждениях муниципалитета состоят более 3 тыс. человек с онкологическими заболеваниями. И все они нуждаются в качественной медицинской помощи, которую до этого дня они могли получить только в головных онкодиспансерах Сочи и Краснодара. Важно, что теперь получать лечение они будут, не выезжая за пределы Туапсе», — цитирует Бойко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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