Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Цена на репчатый лук в Краснодарском крае в апреле выросла на 31%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsena-na-repchatyj-luk-v-krasnodarskom-krae-v-aprele-vyrosla-na-31
Цена на репчатый лук в Краснодарском крае в апреле выросла на 31%
Фото freepik.com

Об этом говорится в исследовании Краснодарстата об индексе потребительских цен в регионе по итогам апреля.

Согласно статистике, в прошлом месяце на Кубани больше всего выросла стоимость плодоовощной продукции. Так, лук репчатый подорожал на 31,2%, капуста белокачанная — на 14,4%, виноград — на 12,2%. Кроме того, заметно выросла стоимость картофеля (+5,5%), зелени (+4,8%) и яблок (+4%).

Цены на вино, фарш, свинину, говядину, мед и шоколадные конфеты выросли в пределах 2,1-4%.

При этом в апреле снизились цены на помидоры (-8,8%), свеклу (-4,7%), а также огурцы (-2,3%) и орехи (-2%).

Читайте также: в Краснодарском крае резко подорожал репчатый лук: с чем связано повышение цен?

Статьи
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Съешь сам: почему нельзя пропускать завтрак
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Стадии рака: какие бывают и как определяются
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Врач назвала идеальную тренировку для людей с болезнями легких и бронхов
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
Почему стоит вес при дефиците калорий? Что делать?
5 способов перестать икать
5 способов перестать икать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях