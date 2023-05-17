Цена на репчатый лук в Краснодарском крае в апреле выросла на 31%

Об этом говорится в исследовании Краснодарстата об индексе потребительских цен в регионе по итогам апреля.

Согласно статистике, в прошлом месяце на Кубани больше всего выросла стоимость плодоовощной продукции. Так, лук репчатый подорожал на 31,2%, капуста белокачанная — на 14,4%, виноград — на 12,2%. Кроме того, заметно выросла стоимость картофеля (+5,5%), зелени (+4,8%) и яблок (+4%).

Цены на вино, фарш, свинину, говядину, мед и шоколадные конфеты выросли в пределах 2,1-4%.

При этом в апреле снизились цены на помидоры (-8,8%), свеклу (-4,7%), а также огурцы (-2,3%) и орехи (-2%).

Читайте также: в Краснодарском крае резко подорожал репчатый лук: с чем связано повышение цен?