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Цена на проезд в нескольких пригородных автобусах Краснодара вырастет с 1 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsena-na-proezd-v-neskolkih-prigorodnyh-avtobusah-krasnodara-vyrastet-s-1-iyunya
Цена на проезд в нескольких пригородных автобусах Краснодара вырастет с 1 июня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О повышении стоимости проезда на четырех автобусных маршрутах сообщили в компании «Кубаньтрансервис».

Цена на проезд увеличится на маршрутах: № 107 — до 155 рублей, № 108 — до 180 рублей, № 122 — до 184 рублей и № 127 — до 240 рублей.

Новая стоимость проезда на вышеперечисленных маршрутах начнет действовать уже с 1 июня, пишет газета «РВС».

Читайте также: в Краснодаре с 26 мая автобусы № 101А и 163А изменили свои маршруты.

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