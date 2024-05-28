Цена на проезд в нескольких пригородных автобусах Краснодара вырастет с 1 июня

О повышении стоимости проезда на четырех автобусных маршрутах сообщили в компании «Кубаньтрансервис».

Цена на проезд увеличится на маршрутах: № 107 — до 155 рублей, № 108 — до 180 рублей, № 122 — до 184 рублей и № 127 — до 240 рублей.

Новая стоимость проезда на вышеперечисленных маршрутах начнет действовать уже с 1 июня, пишет газета «РВС».

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