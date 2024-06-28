ЦБ РФ: выпуск банкнот в 10 тыс. рублей с изображением Сочи не рассматривается

В Южном ГУ Банка России прокомментировали макет купюры в 10 тыс. рублей, на котором изобразили достопримечательности Сочи.

Информация о предложении ввести в оборот купюру номиналом в 10 тыс. рублей не получила подтверждения.

«В настоящее время вопрос о введении в платежный оборот банкноты номиналом 10 тыс. руб. не рассматривается. Существующий банкнотный ряд полностью обеспечивает наличные расчеты», — сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Слух о новой купюре недавно появился в соцсетях. На якобы предложенном Центробанку макете нарисовали дельфинов в море, пальмы, горы, Ледовый дворец «Айсберг» и морской порт.

По данным некоторых Telegram-каналов и СМИ, идею новой купюры предложила кандидат на пост главы Сочи Ирина Ронская, однако никакой официальной информации по этой теме не поступало. Также неизвестно, откуда первоначально появилось изображение макета, пишет «Ъ-Сочи».

Читайте также: в Южном управлении ЦБ показали, как выглядит и сколько весит 1 млрд рублей.