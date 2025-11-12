Logo
ЦБ РФ ограничит крупные переводы по СБП между своими счетами

ЦБ РФ ограничит крупные переводы по СБП между своими счетами
Участились случаи, когда мошенники просят перевести крупные суммы самому себе. В связи с этим приняли решение расценивать крупные переводы самому себе как мошеннические.

«Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. 

Также операцию будут считать мошеннической, если после перевода самому себе, владелец счета попытается отправить деньги тому, кому не отправлял их в течение шести месяцев. 

По словам Уварова, больше года назад количество признаков мошенничества выросло до шести. Аферисты придумали новые схемы, в связи с чем ЦБ РФ расширит уже существующий список новыми признаками. 

«Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах», — отметил Уваров. 

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время, сообщает РИА «Новости». 

Читайте также: ЦБ РФ составил список признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате.

