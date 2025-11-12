ЦБ РФ ограничит крупные переводы по СБП между своими счетами

Участились случаи, когда мошенники просят перевести крупные суммы самому себе. В связи с этим приняли решение расценивать крупные переводы самому себе как мошеннические.

«Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Также операцию будут считать мошеннической, если после перевода самому себе, владелец счета попытается отправить деньги тому, кому не отправлял их в течение шести месяцев.

По словам Уварова, больше года назад количество признаков мошенничества выросло до шести. Аферисты придумали новые схемы, в связи с чем ЦБ РФ расширит уже существующий список новыми признаками.

«Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах», — отметил Уваров.

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

