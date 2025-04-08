Тропу здоровья в горах Горячего Ключа планируют открыть к концу апреля

Новый пешеходный маршрут будет начинаться от переулка Свердлова за санаторием «Горячий Ключ».

В минувшие выходные в рамках субботника на территориях города-курорта начали работы по благоустройству. Так, Тропу здоровья начали расчищать от валежников и мусора, рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. Он уточнил, что закончить работы и открыть ее для туристов планируют уже в конце апреля.

Параллельно начались работы на терренкуре — там взамен старым и узким дорожкам сейчас устанавливают облегченные металлоконструкции с ограждениями и новые беседки. Они удобны для прогулок и взрослым, и детям.

«Подниматься очень комфортно. Все беседки новые, их число мы увеличили. Сварщики продолжают работать и по выходным, а на уже готовых пролетах идет покраска конструкций», — написал Белопольский в своем Telegram-канале.

Мэр Горячего Ключа добавил, что на открытие обновленного маршрута пригласят всех желающих.

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