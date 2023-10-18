Тройную эпидемию вирусов прогнозируют российские медики в текущем сезоне

Постановку диагноза осложняет схожесть сезонных вирусов, гриппа и коронавируса.

Несмотря на это, врачи в России к росту заболеваемости в России полностью готовы, отметила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

По ее словам, в этом сезоне проявится тридемия — тройная эпидемия.

«Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний. Однако к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства», — заявила Эсауленко.

По сравнению с началом пандемии, коронавирус уже не представляет опасности и более легко переносится, однако стал более заразным, добавила ученый. Кроме того, появляются новые штаммы — «Эрис» и «Пирола», сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета.

Читайте также: врачи рассказали, как осенью защититься от опасных вирусов.