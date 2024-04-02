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Троих производителей контрафактного алкоголя будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-proizvoditelej-kontrafaktnogo-alkogolya-budut-sudit-v-krasnodare
Троих производителей контрафактного алкоголя будут судить в Краснодаре
Фото pxhere.com

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, трое мужчин входили в организованную группу и занимались оборотом немаркированного алкоголя, этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Злоумышленники незаконно использовали чужие товарные знаки. Алкоголь производили на складах в Краснодаре, там же хранили готовую продукцию с этикетками водки, коньяка и виски известных торговых марок. На складах нашли и изъяли более 13 тыс. бутылок с алкогольной и спиртосодержащей продукцией, более 4 тыс. 800 бутылок и канистр этилового спирта, производственное оборудование, рулоны с этикетками водки, коньяка и виски, похожие на акцизные марки этикетки и более 78 тыс. пустых бутылок.

Возбудили уголовное дело о незаконном производстве немаркированной алкогольной продукции. На период предварительного следствия обвиняемых отправили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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