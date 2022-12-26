Трое суток ареста получил 48-летний хулиган, ударивший кулаком в лицо сотрудницу бани в Краснодаре

Инцидент произошел в декабре в одной из бань на улице 9-я Тихая.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, посетитель бани взял из холодильника три бутылки пива, выпил их, а платить за пиво отказался. После того как его попросили заплатить, он ударил сотрудницу бани кулаком в лицо и попытался скрыться. Злоумышленника задержали.

«В настоящее время по факту нанесения женщине телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой с учетом степени нанесенного ее здоровью вреда будет принято законное процессуальное решение. В отношении 48-летнего местного жителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначили трое суток административного ареста», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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